Nedović: "Već tri godine se skreće pažnja sa naših trofeja, samo se sad kuka i pre utakmice"

Bek Crvene zvezde Nemanja Nedović nije dužio u izjavi za medije nakon osvojenog trofeja Kupa Radivoja Koraća.

Njegova ekipa je savladala Partizan u subotu u Nišu rezultatom 89:83 i po peti put uzastopno došla do prvog odličja u sezoni. "Iskreno, nemam puno toga da kažem. Srećan sam zbog trofeja. Ionako će se verovatno skretati pažnja na raznorazne stvari kao što se radi već tri godine, samo što sada ima kukanja i plakanja i pre utakmice. To je to. Srećan sam zbog trofeja i to je to", kazao je Nemanja Nedović. On je za 16 minuta na parketu ubacio četiri poena u finalnoj