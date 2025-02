Kirjos se ne miri sa brukom: Australijanac nastavio da "udara" po Sineru

Italijanski teniser Janik Siner suspendovan je iz tenisa na tri meseca zbog doping skandala, a sada se ponovo oglasio Nik Kirjos i poslao novu poruku prvom reketu sveta.

FOTO: Tanjug/AP Kirjos se odmah oglasio o slučaju Janik Siner, ali je sada nastavio sa "prozivkama" na račun italijanskog tenisera. - Znači, bio si nevin i rečeno nam je bilo da si nevin, ali si sada suspendovan? Nema smisla. Dobio sam nekoliko poruka od igrača, čak i Grend slem šampiona, koji mi govore kako je ovo trulo - glasila je poruka Kirjosa. So you were innocent and we were getting fed that you were innocent but now you are suspended from playing the sport?