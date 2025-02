Duplo slavlje za Kecmanovića, titula osvojena i u dublu

Srpski teniser Miomir Kecmanović i Amerikanac Brendon Nakašima osvojili su ATP turnir u Delrej Biču u konkurenciji dublova, pošto su jutros u finalu savladali domaće igrače Kristijana Harisona i Evana Kinga 7:6 (7:3), 1:6, 10:3.

Well earned 🏆 The second ATP Tour title for the Serbian 🔥 #DBOpen pic.twitter.com/aWYocZuGh6 — Tennis TV (@TennisTV) February 16, 2025 Meč je trajao jedan sat i 28 minuta. Kecmanović i Nakašima su prvi set dobili u taj-brejku rezultatom 7:6 (7:3). Harison i King su zaigrali angažovanije u drugom setu, koji su na kraju osvojili sa 6:1. Kecmanović i Nakašima su dobili super taj-brejk rezultatom 10:3 i zasluženo su stigli do pobede u dublu na turniru u Delrej Biču.