Međedović na „jednoj nozi“ bolji od Cicipasa (video)

Hamad, uprkos povredi, pobedio Stefanosa na startu turnira u Dohi

Srpski teniser Hamad Međedović, uprkos povredi, pobedio je večeras Grka Stefanosa Cicipasa rezultatom 7:6 (8:6), 5:7, 7:6 (7:5) na startu turnira i Dohi. Međedović je došao do trijumfa, uprkos povredi butine u finišu trećeg seta, kod rezultata 5:4 i na "jednoj nozi" uspeo da privede meč do kraja. Njegov naredni rival biće Kanađanin Feliks Ože-Alijasim. Turnir u Dohi, iz serije 500, igra se za nagradni fond od 2,76 miliona dolara.