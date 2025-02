Novi poraz alkaraza: Senzacija u Dohi! (video)

Novi šok! Karlos Alkaraz, četvorostruki Grend slem šampion, završio je učešće na ATP turniru u Dohi jer je u tri seta poražen od Jiržija Lehečke.

Rezultat po setovima iznosio je 6:3, 3:6, 6:4, a Čehu je trebalo dva sata i deset minuta za ovaj trijumf. That is special, VERY special 🤯 It’s showtime for @carlosalcaraz under the lights @QatarTennis | #QatarExxonMobilOpen pic.twitter.com/0V3dDeI9J1 — ATP Tour (@atptour) February 20, 2025 Lako je Alkraz izgubio prvi set, ali se potpuno vratio u život u drugom i sve je ličilo na jedan od njegovih preokreta. Ipak, i pored ranog brejka u trećem setu to Karlitosu nije