Feliks Ože-Alijasim i predani mečevi: Ima neka tajna veza…

Feliks Ože-Alijasim plasirao se u polufinale Dohe posle dve vezane predaje, a slična situacija zadesila ga je i na mastersu u Madridu prošle godine.

Kanadski teniser našao se među četiri najbolja u Kataru spletom srećnih/nesrećnih okolnosti. U osmini finala je bez borbe prošao Hamada Međedovića koji nije izašao na teren zbog povrede zadnje lože u herojskoj pobedi nad Stefanosom Cicipasom, što je bilo i očekivano. Posle toga, u četvrtfinalu je vodio 6:3 protiv Danila Medvedeva, da bi Rus iznenada “bacio peškir” i napustio teren bez pozdrava zbog trovanja hranom. Never the ending you want to see ❤️‍🩹 After