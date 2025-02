VIDEO Bogdanović traži izlaz iz krize: U novom timu mu dali odrešene ruke, ali još uvek nije onaj stari

Bogdan Bogdanović je u prethodnom periodu, neposredno pre napuštanja Atlante, imao problema sa povredom, pa je odlučio dok čeka trejd da dodatno odmori i zaleči povredu.

Barem su tako izveštavali američki mediji, a čini se da još uvek ne može da pronađe pravu formu. Indijana je sa 129:111 srušila Kliperse na krilima neverovatno Tajriz Halibarton koji je postigao 29 poena uz 12 asistencija (16. dabl-dabl u sezoni), a on je i kreirao veliku razliku. Postigao je čak 17 poena u trećoj četvrtini i odveo Pejserse do 101:83, pogodio je devet od 14 šuteva iz igre (od toga četiri trojke). Bogdanović je stigao do 11 poena uz jedan skok i dve