Šta to radi Luka Dončić? Slovenac je ovim potezom žestoko isprozivao čoveka koji ga je oterao iz Dalasa (video)

Prvi put otkako je u šokantnom trejdnu napustio Dalas i pojačao Los Anđeles Lejkerse, slovenački košarkaš Luka Dončić je na parketu igrao protiv bivšeg kluba!

FOTO: Tanjug/AP Lejkersi su u sredu ujutru po srednjeverospkom vremenu dočekali Maverikse, a Dončić je pre utakmice odlučio da sklekovima isproziva čoveka koji mu je pomenuti trejd i namestio. U pitanju je generalni menadžer Dalasa Niko Herison koji je navodno veliki ljubitelj dobre fizičke spreme, a kada je predložio trejd vlasniku Patriku Dumontu ovaj se najpre nasmejao. Međutim, odlučio je da podrži svog operativca. Luka is doing push-ups right in front of Nico