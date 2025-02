Litvanci pitali gedraitisa povodom koreografije Delija: Evo šta im je poručio tamošnji internacionalac! (video)

Litvanski košarkaš Crvene zvezde iskreno o navijanju Delija! Posle poraza Crvene zvezde od Žalgirisa u 27. kolu Evrolige, litvanski mediji više su se fokusirali na atmosferu u Beogradskoj areni nego na sam meč.

Navijači Zvezde priredili su koreografiju u bojama srpske i ruske zastave, što je izazvalo reakcije van terena. A post shared by HOTSPORT – SPORTSKE VESTI (@hotsport.rs) Za tamošnje medije je govorio košarkaš crven- belih, Rokas Gedraitis koji je bio upitan o atomosferi u Areni: – Znate moj stav. Nisam otišao u Rusiju pre početka sezone, tako da sigurno znate, i mislim da stvarno razumete i shvatate šta podržavam. To je to, to je tužno – rekao je Gedraitis,