Kraj sezone za teško povređenog Kajrija Irvinga

Košarkaš Dalas Mevriksa Kajri Irving neće moći da pomogne ekipi u narednom periodu pošto je doživeo rupturu prednjih ukrštenih ligamenata levog kolena, sanzaju brojni pouzdani američki mediji.

Plejmejker se povredio tokom prve deonice utakmice koju Mevsa i Sakramento Kingsa. Here is the Kyrie Irving Knee injury video… I don’t like the way his left knee buckles and hyperextends -Best case scenario: Hyperextension/bone bruise -Worst case scenario: ACL tear pic.twitter.com/HHOXo8Pv5e — Dr. Evan Jeffries, DPT (@GameInjuryDoc) March 4, 2025 Kajri je bio vidno u velikim bolovima. Nije mogao da ode samostalno do svlačionice, ali nije ni želeo da se odmah tamo