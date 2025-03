Alarm u Denveru: Povređen Nikola Jokić

Nikola Jokić, košarkaš Denver Nagetsa, povredio se tokom meča protiv Bostona i neizvestan je njegov nastup na utakmici sa Sakramentom.

Nikola Jokić je izvrnuo zglob odmah na startu utakmice sa Bostonom, koju je Denver izgubio 110:103 Duel sa Sakramentom je na programu u noći između srede i četvrtka. Kingsi su pobedili u četiri uzastopne utakmice i sedam od svojih poslednjih devet i ukoliko bi Nagetsi zaigrali bez Jokića to bi mogla biti otežavajuća okolnost u borbi za drugo mesto na Zapadu. : Nikola Jokic (left ankle inflammation) is questionable tomorrow vs. Kings pic.twitter.com/Bu6I9pf3qv —