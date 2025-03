Jebo otišao iz Bajerna dan posle pobede nad Zvezdom!

Ekipa Bajerna je sinoćnjim trijumfom nad Crvenom zvezdom nastavila pohod ka plej-ofu Evrolige, a dan posle tog ubedljivog trijumfa klub iz Minhena je ozvaničio rastanak sa krilnim košarkašem Kevinom Jebom.

Ovaj 28-godišnji košarkaš je prošlog leta postao član Bajerna sa kojim je potpisao ugovor do kraja sezone 2026/27, ali se u Minhenu nije najbolje snašao. Ove sezone je na 15 utakmica u Evroligi ostvario učinak od 2.3 poena, 1.5 skokova i 0.2 asistencije, što je ipak bilo manje od očekivanja, pa je do rastanka došlo već posle šest meseci. Sinoć protiv Crvene zvezde nije bio u sastavu ekipe iz Minhena. On će se iz Bajerna vratiti u svoj bivši klub Kemnic, što je u