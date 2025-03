Jokić oduševio NBA svet, hvale ga kao nikad pre: „Neverovatno…“

Nikola Jokić, srpski centar, ušao je u istoriju NBA lige zbog utakmice koje je odigrao protiv Finiksa, a statistika i ono što je uradio Srbin oduševilo je legende i poznate igrače u NBA.

Jokić i Denver su pobedili Finiks (149:141), a Srbin je odigrao meč sezone. Nikola Jokić je meč završio sa 31 poenom, 21 skokom i 22 asistencija, što je bilo dovoljno za pohvalu brojnih legendi. 30 20 and 20!! Can’t even do that in 2k 😂 — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) March 8, 2025 Među onima koji su ga hvalili bili su Ajzea Tomas i Dežonte Marej, poznati bekovi, kao i legendarni Pau Gasol. Pohvale je dobio još i od Rasela Vestbruka, te Džejlena Rouza. „Jokić je