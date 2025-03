Novak se konačno probudio nakon užasnog izdanja u prvom setu – sad Đoković ima brejk prednosti

Novak Đoković će negde oko ponoći po srpskom vremenu odmeriti snage sa Botikom van de Zandšulpom, u okviru 2. kola Mastersa u Indijan Velsu.

Srpski teniser je u prvom kolu bio slobodan, dok je Botik savladao Nika Kirjosa, koji mu je zapravo predao meč u drugom setu. Novak i Botik su se do sada sastali samo jednom i to u Astani 2022. godine, kada je Đoković bio bolji sa 6:3, 6:1. Dupla servis greška, pa nekontrolisan forhend Holanđanina za 0:30. As je na kratko spasio Botika, ali je Novak sjajnom kombinacijom udaraca stigao do dve brejk lopte. Kod prve je Botik stigao do vinera, ali je onda izgubio