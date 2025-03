Povrede su sastavni deo sporta: Jokić se oglasio nakon poraza!

Loš meč Denvera! Košarkaši Oklahokma Siti Tandera u derbiju zapadne konferecnije su pobedili igrače Denver Nagetse rezultatom 127:103 i potvrdili prevlast u tom delu NBA.

Nikola Jokić je bio na korak od tribl-dabla na ovom meču. SGA’S SPECTACULAR SEASON CONTINUES ✨ ⛈️ 40 PTS, 8 REB, 5 AST, 3 BLK, W ⛈️ IT’S HIS 3RD STRAIGHT GAME WITH 40+ PTS AND HIS 40TH 30+ PT GAME OF THE YEAR. 🤯🤯 pic.twitter.com/zSy75mzHOq — NBA (@NBA) March 9, 2025 Srpski košarkaš je na ovom meču upisao 24 poena, 13 skokova i devet asistencija, što nije bilo dovoljno za neizvesnu utakmicu. Na meču se povredio Eron Gordon, a Džoker se dotakao toga. „To je deo