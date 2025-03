Obistinile se loše prognoze, evo koliko će Lebron pauzirati

Boston Seltiksi su prekinuli seriju Los Anđeles Lejkersa od osam pobeda, ali za tim iz L.A. loša vest je i povreda Lebrona Džejmsa.

LeBron je napustio dvoranu u poslednjoj četvrtini, a kako je objavio dobro upućeni Šems Čaranija iz ESPN, zvezdu Lejkersa čeka pauza zbog istegnuća prepone. Čaranija je pod oznakom „breaking“ objavio u nedelju vest da će LeBron pauzirati najmanje jednu ili dve nedelje. Los Angeles Lakers star LeBron James is expected to miss at least 1-to-2 weeks with a groin strain, sources tell ESPN. James will wait for the groin injury to calm down over the next 24 hours and