Novi poraz Crvene zvezde: Beograđani pali na četvrto mesto u ABA ligi

Košarkaši Crvene zvezde su u meču 22. kola ABA lige u Ljubljani izgubili sa 74:69 (24:18, 17:21, 13:14, 20:16) i sada i treće mesto pred plej-of regionalnog takmičenja izgleda kao uspeh za Beograđane.

Prvu deonicu je dobila Cedevita sa 24:18, ali mora se istaći trojka Danila Tasića uz zvuk sirene preko celog terena. 🚨🚨 Danilo Tasić beats the first quarter buzzer from DOWNTOWN! @KKCedOL | @kkcrvenazvezda #ABALiga pic.twitter.com/Qbs7QMru1q — AdmiralBet ABA League (@ABA_League) March 9, 2025 Bolje je igrala Zvezda u drugog četvrtini, pa su na minut pre kraja poluvremena imali i vođstvo. Ipak, na odmor se otišlo sa malom prednošću domaćih (41:39). Puno grešaka u