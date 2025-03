Bogdan dobar, Klipersi pobeđuju, kavaj uz zvuk sirene zaključio veliku dramu: Solidna rola Srbina u pobedi kluba iz LA! (video)

Nastavljaju se dobri rezultati! Los Anđeles Klipersi su nakon velike drame na svom parketu bili bolji u malom kalifornijskom derbiju jer su savladali Sakramento Kingse.

Rezultat nakon produžetka iznosio je 111:110 za tim iz LA. Solidnu ulogu na terenu imao je srpski košarkaš Bogdan Bogdanović koji je nastavio sa odličnim timskim učinkom. KAWHI LEONARD WINS IT IN OVERTIME SURROUNDED BY ALL FIVE DEFENDERS 🚨 #TissotBuzzerBeater #YourTimeDefinesYourGreatness pic.twitter.com/tJndzNYx1u — NBA (@NBA) March 10, 2025 Srpski košarkaš je na terenu proveo 23 minuta i imao je devet poena, uz dva skoka i četiri asistencije. Odličan je bio i