Slavni košarkaš iznerviran posle pitanja o Jokiću: „Ne dozvoljavam vam da ovako pričate“

Američka javnost se u poslednje vreme mnogo bavi tematikom ko će biti MVP NBA lige.

U konkurenciji us dva košarkaša- centar Denvera Nikola Jokić i Šej Gildžes-Aleksander,igrač Oklahome. Tom temomom se bavio NBA zvezda Kevin Durent, koga su novinari pitali koliko je Jokić autasjder u toj trci. To je strašno razljutilo igrača Finiksa, koji nije dozvolio da se na taj način priča o najboljem košarkašu današnjice. – Ne dozvoljavam vam da ovako pričate. Ne može Jokić da bude autsajder. Nikada, u bilo kojoj situaciji. To sr..e je okončano onog momenta