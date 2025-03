Bogdanović nakon sjajne partije otkriva: Ugleda se na Hardena!

Nadamo se nastavku ovakvih partija srpskog beka! Utakmica je protekla u znaku Bogdana Bogdanovića, koji je odigrao najbolji meč sezone i ostvario impresivan dabl-dabl učinak – 30 poena i 10 asistencija.

Nakon utakmice, kapiten našeg nacionalnog tima je rekao da se ugleda na ono što radi Harden: „Nije lako. Dve noći uzastopno, kad vidite veterana poput Džejmsa kad sletimo u 02.00, onda ode da spava oko 4-5, a onda se spremi za danas… To je velika motivacija za mene i sve nas. On stvara primer, a mi ga pratimo. Neverovatan takmičar, on izvlači najbolje iz mene. On pokušava da se takmiči i da pobedi svaku utakmicu. Još učim od njega, ali na dobrom smo putu.“ –