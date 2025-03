Poraz Lejkersa u Milvokiju: Uzalud odlična partija Luke Dončića

Nije mnogo vremena proteklo od dolaska Luke Dončića u Los Anđeles, a slovenačnki superstar već je odigrao "partiju karijere" u dresu Lejkersa.

Bar, u statističkom smislu... Na utakmici protiv Milvokija Luka je ubacio čak 45 poena, međutim ni to mu nije pomoglo da odvede "jezeraše" do pobede u Viskonsinu, gde su Baksi zahvaljujući odličnoj timskoj igri na kraju slavili - 126:106. Jaka defanzivna postavka Milvokija ograničila je produkciju Lejkersa većim delom utakmice. Dončić je "pretvoren" u poentera (3as), a nedostatak bolje role startera (čitaj Gejb Vinsent i Dorijan Fini-Smit) uticao je na to da su