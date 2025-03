Kecmanović pobedio u prvom kolu mastersa u Majamiju, srpski teniser u drugoj rundi protiv petog nosioca

Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo turnira u Majamiju nakon što je u prvoj rundi pobedio Amerikanca Aleksandra Kovačevića sa 6:4, 6:4.

Trenutno 48. na ATP listi je u drugom međusobnom meču ova dva igrača došao do prve pobede za sat i 33 minuta igre. Kecmanović je 2024. eliminisan na startu u Majamiju, a najbolji rezultat ostvario je 2022. kada je stigao do četvrtfinala. On će u narednoj rundi igrati protiv petog nosioca Kaspera Ruda, koji je bio slobodan u prvom kolu.