Nedović objasnio zašto je propustio slavlje košarkasa Zvezde sa navijačima

Košarkaši Crvene zvezde iznenadili su favorizovani Olimpijakos u 30 .kolu i slavili u Pireju rezulatom 81:73, a nakon utakmice viđeno je veliko slavlje gostujućih igrača i navijača.

Ipak, njemu nije prisustvovao i bek Zvezde Nemanja Nedović, a kada su ga novinari pitali zbog čega ga nije bilo na slavlju. – Morao sam da odem do kupatila – rekao je Nedović i nasmejao sve prisutne. Nemanja Nedovic explaining why he missed the celebrations of Crvena Zvezda players with Olympiacos fans (hint: 🍀) pic.twitter.com/5Y9fe7FFmp — Eurohoops (@Eurohoopsnet) March 20, 2025