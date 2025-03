Partizan kreće u Atinu po istorijsko polufinale!

U subotu od 18 časova ekipa Partizan AdmiralBeta igra prvu utakmicu četvrtfinala Evrokupa protiv AEK-a.

Ekipa Partizan AdmiralBeta danas putuje u Atinu, a revanš će biti u Beogradu narednog vikenda. Svoje viđenje ovog dvomeča dao je i trener Đorđe Ćirković. "Zdravstveni bilten nam je mnogo bolji i imamo kvalitetnih deset trenažnih dana iza sebe, a to me mnogo raduje. To je jedan od preduslova da dobro izgledamo u Atini. Za mene je u analizi rivala bilo iznenađenje to što imaju mnogo stranaca dovedenih ove sezone, a da su se tako dobro energetski, igrački i taktički