Fric i Menšik u osmini finala Majamija

Četvrti teniser sveta Amerikanac Tejlor Fric plasirao se u osminu finala turnira u Majamiju, pošto je večeras posle dva seta pobedio Kanađanina Denisa Šapovalova 7:5, 6:3.

On je do pobede nad 28. igrača na ATP listi stigao posle sat i 21 minuta. U osmini finala, Fric će igrati protiv Australijanca Adama Voltona. Plasman u osminu finala obezbedio je i Čeh Jakub Menšik, pošto je posle dva seta pobedio Rusa Romana Safijulina 6:4, 6:4. Menšik, 54. igrač sveta, pobedio je 71. igrača na ATP listi posle sat i 14 minuta. On će u osmini finala igrati protiv svog sunarodnika Tomaša Mahača.