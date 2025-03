Hejs-Dejvis uz zvuk sirene: Fenerbahče slavio protiv Pariza u jednom od najuzbidljivijih mečeva ove sezone! (video)

Kakva završnica! U jednom od najdramatičnijih mečeva sezone, košarkaši Fenerbahčea uspeli su da savladaju Pariz sa 101:100, i to nakon što su u završnici treće četvrtine zaostajali čak 15 poena.

Junak utakmice bio je Najdžel Hejs-Dejvis, koji je trojkom uz zvuk sirene doneo pobedu turskom timu. Confirmation of the result tonight… @FBBasketbol become the second team to reach the Playoffs ✅ #EveryGameMatters pic.twitter.com/aS7LdCB1KI — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 25, 2025 Pariz je tokom većeg dela susreta diktirao tempo i delovalo je da je nadomak vredne pobede. Predvođeni raspoloženim Ti Džej Šortsom i Nadirom Hifijem, koji su ubacili