(VIDEO) Ponovo radi tripl-dabl mašina iz Sombora: Oporavljeni Jokić izdominirao protiv Milvokija

Nije pao kamen nego stenčuga sa srca ekipi Denvera kada je klupski lekar dao dozvolu Nikoli Jokiću da se vrati u takmičarski pogon, jer su ga, posle nekoliko mečeva odsustva neverovatnog srpskog košarkaša i poraza bez Somborca, dočekali u najboljem izdanju.

A Milvoki je imao nesreću da se njemu zalomi kambek jednog od najboljih igrača današnjice pod obručima - 127:117. Osvajač tri MVP nagrade za najboljeg NBA pojedinca u sezoni, kao da je jedva čekao da se dohvati lopte i pokaže šta sve ume s njom. A, ume mnogo, previše ako pitate Bakse, jer ih je dodao na listu svedoka iz prve ruke njegovih tripl-dablova. TRIPLE-DOUBLE MACHINE 🃏 Nikola Jokić becomes just the fourth player in NBA history to record 30 triple-doubles in