FOTO „Prevaren sam, potrošio sam hiljadu dolara da gledam Đokovića“: Navijači pobesneli zbog odlaganja Novaka

Okršaj Novaka Đokovića i Sebastijana Korde je na kraju pomeren, pa će četvrtfinale biti odigrano u četvrtak uveče (oko 21.30).

Ipak, to je razbesnelo navijače. Užasna odluka organizatora da program krene od 13.00 po lokalnom vremenu i da se u tom periodu odigra pet mečeva dovela je do kolapsa. Kako je zabranjeno na ATP i WTA turu da mečevi kreću posle 23.00, pa je meč pomeren za sutradan. Moglo je da se igra u slučaju da je supervizor to odlučio u dogovoru sa dva igrača, ali se to nije desilo. Tako su napustili kompleks i pre nego što je završen meč Eme Radukanu i Džesike Pegule. Navijači