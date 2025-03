Jokićev povratak prepravio istorijske knjige (video)

Posle pauze od pet mečeva as Denvera blistao

Nikolu Jokića zbog povrede skočnog zgloba leve noge nije bilo na pet utakmica. Vratio se i odmah odigrao partiju za pamćenje. U pobedi Denvera nad Milvokijem 127:117 postigao je 39 poena (šut iz igre 16/25), uz po 10 skokova i asistencija. To je Jokiću već 30. tripl-dabl u sezoni, što mu je lični, ali i klupski rekord. Do sada nijedan igrač Nagetsa nije ostvario toliko tripl-dabl učinaka u sezoni. The Joker's return to the lineup: ???? 39 points ???? 10 rebounds