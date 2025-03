Još dva koraka do stotke: Đoković bez izgubljenog seta stigao do polufinala u Majamiju

Srpski teniser Novak Đoković je u četvrtfinalu Mastersa u Majamiju savldao sa 2:0 (6:3, 7:6) domaćeg igrača Sebastijana Kordu i sada ga još dva trijumfa dele od jubilarnog 100. trofeja.

U prvih sedam gemova nije viđen brejk, ali tada je Novak prosto „počistio“ sa terena Sabastijana. Uzeo je Đoković taj gem sa nulom, a zatim je i set rutinski priveo kraju i slavio sa 6:3. Onda u drugom setu kao probuđen je počeo da igra Sebastijan Korda. Brzo je stigao do 3:0, ali kada je na 5:3 servirao za set, uspeo je Đoković da dođe do ribrejka. U 12. gemu je bilo 0:30, ali tada je Amerikanac napravio veliku grešku i Novak je dobio sve poene do kraja i ušlo se