Bogdanović majstorski saigrače spajao s košem

Srbin čak devet puta asistirao u pobedi nad Netsima

Košarkaši Los Anđeles klipersa savladali su na gostovanju Bruklin netse sa 132:100. Bogdan Bogdanović je postigao osam poena, šest skokova i devet asistencija za 25 minuta. Najbolji u timu Klipersa bio je Kavaj Lenard sa 31 poenom i šest skokova, uz četiri ukradene lopte. Najefikasniji u ekipi Bruklia bio je Kion Džonson sa 13 poena. PLAYOFF PICTURE ▪️ LAC, GSW, & MIN all win ▪️ West 6-8 separated by 0.5 games ▪️ DET (East #5) wins 3rd straight, now 1.5 GB of East