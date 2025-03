"Razmazio nas je, gledamo samo njegove šuteve": Meloun o Nikoli Jokiću

Košarkaši Denvera su pobedili Jutu rezultatom 129:93, , a Jokić je u poslednjim trenucima prvog poluvremena pogodio koš sa pola terena.

FOTO: Tanjug/AP Trener Denvera Majk Meloun rekao je da srpski košarkaš Nikola Jokić ima neverovatan osećaj i sposobnost da pogađa šuteve. - Neko mi je pre nekoliko nedelja rekao da bi, kada bi Jokić ubacio sve one očajničke šuteve, bio lider lige u procentu šuta za tri poena. Ali ono što je sjajno kod njega jeste to što ga nije briga, on će šutnuti jer veruje da će lopta ući. Posle utakmice sam ga pitao da li je mislio da će lopta ući u koš, odgovorio mi je da je