Borba za titulu broj 100: Đoković u finalu turnira u Majamiju protiv Menšika

Najbolji teniser sveta svih vremena, Novak Đoković pokušaće u večeri pred nama da osvoji 100. titulu u karijeri, a rival će mu u finalu Mastersa u Majamiju biti Čeh, Jakub Menšik.

Nole i trenutno 54. teniser na ATP listi su u dosadašnoj karijeri odigrali samo jedan međusobni meč i to prošle godine na Mastersu u Šangaju, a slavio je Đoković - 2:1 (6:7 (4:7), 6:1, 6:4). "Od trenutka kada sam na Olimpijskim igrama u Parizu prošle godine osvojio zlatnu medalju ispred mene stoji novi cilj, a to je osvajanje 100. titule. Bio sam blizu na turniruu Šangaju, gde sam zaustavljen u finalu, povreda me je omela da to učinim u Australiji i sada sam