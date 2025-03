Nole, prijatelju, ovo je za tebe: Mesi dao gol za pobedu i posvetio ga Đokoviću

Prvotimac Intera iz Majamija i jedan od najboljih fudbalera sveta svih vremena, Lionel Mesi postigao je pobedonosni gol za Inter iz Majamija u duelu protiv Filadelfije i posvetio ga Novaku Đokoviću - 2:1.

Argentinac je na asistenciju Luisa Suareza uspeo da zatrese mrežu rivala u 57. minutu a zatim nakon slavlja sa saigračima uradio nešto što je oduševilo sve na satdionu. Kapten Intera je imitirao teniski udarac forhendom, pa je svima bilo jasno da je to posvećeno Novaku Đokoviću na čijem meču Mastersa u majamiju je bio pre nekoliko dana zajedno sa porodicom. Leo Messi dedicates his goal to Novak Djokovic with this forehand shot. 😂 Two legends with mutual respect. 🫡