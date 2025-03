Kakav meč, kakva završnica. Dete Partizana rešilo pobednika: Mega srušila Zadar u dramatičnoj utakmici! (video)

Videli smo mnogo na utakmici! Mega je nastavila svoj pohod ka plej-ofu jer je u izuzetno zanimljivoj i dramatičnoj utakmici na svom terenu bila bolja od Zadra.

Meč je obilovao preokretima, a konačan rezultat utakmice bio je 75:74 za mladi tim iz Beograda. Mihailo Petrović is @KKMegaBasket hero for the day, as not only scored a game-winner, but also led his team to the big win this time with a double-double performance! #ABALiga pic.twitter.com/h7TelmY7CG — AdmiralBet ABA League (@ABA_League) March 30, 2025 Nekadašnji košarkaš Partizana, na malo više od sekunde do kraja, Mihailo Petrović, izrastao je u junaka, koji je