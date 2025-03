Đoković ostao bez 100. titule, mladi Jakub Menšik slavio u Majamiju

BBC News pre 1 sat | Slobodan Maričić - BBC novinar

EPA

Kada je te 2007. mladi Novak Đoković u Majamiju došao do prve ATP titule, retko ko je mogao da zamisli situaciju iz tada poprilično daleke 2025. godine.

Da će kao jedan od glavnih kandidata za najboljeg u istoriji upravo u Majamiju imati šansu da osvoji 100. titulu u karijeri.

Ipak, taj scenario sprečila je neka nova mlada nada - 19-godišnji Čeh Jakub Menšik, koji je u trenutku Đokovićevog finala iz 2007. imao tek godinu i po dana.

Posle nešto više od dva sata tenisa - u finalu koje je zbog kiše kasnilo nekoliko sati - slavio je 2:0 u setovima i to posle dva taj-brejka (7:6, 7:6).

Kao Đokoviću te 2007, ovo mu je prva ATP titula.

„Ne želim mnogo da pričam, ali neke stvari moram da kažem - ovo je Jakubov momenat, neverovatan turnir, prvi od mnogih.

„Boli me da priznam, ali trenutno si bolji... Ostao si dobar u teškim trenucima", izjavio je posle meča 37-godišnji Đoković, trenutno peti teniser sveta.

Menšik je na to odgovorio da mu je Đoković bio idol tokom odrastanja i da je zbog njega počeo da igra tenis.

Đokoviću je ovo bilo 60. finale masters turnira u karijeri, a ostao je na rekordnih 40. titula, od čega ima šest iz Majamija (2007, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016).

Tokom većeg dela susreta sa Menšikom imao je problem sa infekcijom desnog oka, ispod kog je bio blagi otok.

Ipak, veća prepreka bio je visoki tinejdžer iz Češke (193 centimetara), koji je igrao i servirao besprekorno.

Zanimljivo je da je Đoković te 2007. na putu do trofeja u Majamiju savladao aktuelnog trenera Endija Marija, kao i Rafaela Nadala - drugog kandidata za najvećeg u istoriji - da bi u finalu bio bolji od Giljerma Kanjasa.

Kako je to izgledalo, Kanjas se prošle godine prisetio u razgovoru za BBC na srpskom.

Reuters

EPA

Mladi Čeh, koji je pred turnir u Majamiju bio 54. na ATP listi, pre meča je izjavio da je „rastao gledajući Đokovića" i da će mu biti neobično da protiv njega igra u finalu.

Prethodno su se sastali samo jednom, u Šangaju 2024. godine, kada je Đoković slavio 2:1 u setovima, ali su u međuvremenu i zajedno trenirali.

„Novak je znao da je moj idol i pozvao me je da treniramo zajedno, prvo u Beogradu a onda u Crnoj Gori. Proveli smo vreme i na terenu i van njega", izjavio je Menšik ranije.

„Ja igram tenis zbog Novaka. Da nije bilo njega, ne bih bio ovde."

Kojom brzinom Menšik napreduje, pokazuje i to da je pre samo dve nedelje na čelendžeru u Dominikanskoj Republici izgubio u polufinalu od Damira Džumhura, tenisera iz Bosne i Hercegovine, trenutno 65. na ATP listi.

Zanimljivo je da je sat vremena pred početak turnira u Majamiju hteo da odustane zbog povrede.

„Potpisao sam čak i list da odustajem, ali je, srećom, sudija bio na ručku. Posle toga je fizio terapeut napravio čudo", izjavio je Čeh posle pobede nad Đokovićem.

Kada se zahvalio porodici i navijačima, dodao je da je ovo „samo prvi trofej od mnogih koji će doći".

Posle titule, Menšik će od ponedeljka biti 24. teniser sveta.

„Možda ćeš me pustiti sledeći put da pobedim, ti imaš više vremena i godina pred sobom", poručio mu je Đoković sa osmehom posle poraza.

Reuters

Reuters

Šta dalje čeka Đokovića

Do finala u Majamiju Đoković je došao posle prilično turbulentnog perioda.

Na Australijan openu, prvom grend slemu sezone, stigao je do polufinala, koje je predao Nemcu Aleksandru Zverevu zbog povrede.

Potom je u Dohi izgubio od Italijana Matea Beretnija, 30. tenisera sveta, da bi u Indijan Velsu ispao prilično rano - već u drugoj rundi ga je porazio Botik van de Zandšulp iz Holandije, 85. igrač ATP liste.

To znači tri poraza u nizu, koje nije imao od 2018. godine.

Zapravo, Đoković je bez titule od Olimpijskih igara u Parizu i dugoočekivanog zlata.

Ipak, do finala u Majamiju došao je bez izgubljenog seta na turniru i deluje u poslednje vreme zadovoljniji sobom.

„Odavno nisam igrao ovako dobro", izjavio je posle pobede nad Grigorom Dimitrovim iz Bugarske u polufinalu.

Đoković je u 2025. rešio da igra više turnira nego prethodnih godina, kada je mahom bio koncentrisan samo na grend slemove.

Posle Majamija ima prijavljena tri turnira na šljaci: Monte Karlo od 6. do 13. aprila, Madrid, od 23. aprila, a zatim i Rim, koji počinje 7. maja - iako to ne garantuje da će na njima i učestvovati.

Sve to je priprema za Rolan Garos, drugi grend slem sezone, koji je programu od 25. maja do 8. juna, kada će Đoković imati priliku da dođe do 25. grend slem titule.

EPA

Susret sa Mesijem

Uz izgubljenu 100. titulu, Đokovićev pohod u Majamiju biće upamćen i po susretu sa Lionelom Mesijem, jednim od najboljih fudbalera u istoriji.

Slavni Argentinac, koji trenutno nastupa za Inter iz Majamija, gledao je Novakov polufinalni meč protiv Dimitrova i to u društvu još jednog slavnog „gaučosa" – bivšeg tenisera Huana Martina del Potra, inače Đokovićevog dobrog prijatelja.

Posle meča, Đoković i Mesi napravili su fotografiju, a potom i razmenili dresove.

Dobro, Đoković je dobio dres, a Mesi potpisanu majicu.

Đokoviću se odužio nekoliko dana kasnije.

Kada je na meču američke MLS lige protiv Filadelfije postigao gol, napravio je pokret rukom poput forhenda - u Đokovićevu čast.

„Veoma mi je drago, jasno je da je neverovatno imati ga ovde, velika čast i zadovoljstvo igrati prvi put pred njim uživo, tako da sam zaista zahvalan što je bio ovde sa svojom porodicom", izjavio je Đoković posle pobede nad Dimitrovim.

„Divio sam mu se, naravno, kao i većina sveta tokom njegove karijere, neverovatno je da i dalje igra. Zapravo smo isto godište, rođeni 1987, lepo je što je došao".

Đokovićevi rekordi

Đoković drži većinu rekorda u muškom tenisu.

To znači najviše grend slemova (24), najviše nedelja kao svetski broj jedan (428) i najviše osvojenih masters turnira - 40.

Jedini je osvajao sve masters turnire u sezoni, što je uradio dva puta.

Jedini je u istoriji više od tri puta osvajao svaki grend slem – uz rekordnih 10 Austrlijan opena, ima i tri Rolan Garosa, sedam Vimbldona i četiri US Opena.

Takođe, u direktnim okršajima je bolji od Rafaela Nadala (31-29) i Federera (27-23), glavnim takmacima za titulu najvećeg u istoriji.

U karijeri mu je „samo" falilo olimpijsko zlato, do kog je došao na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine.

Kako je došao do tog zlata, podsetite se - OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 03.31.2025)