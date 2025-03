Đere eliminisan na startu turnira u Bukureštu

Srpski teniser Laslo Đere nije uspeo da se plasira u drugo kolo turnira u Bukureštu, pošto je danas posle tri seta poražen od Argentinca Mariana Navonea 1:6, 6:4, 2:6.

Đere, 78. igrač sveta, poražen je od 61. igrača na ATP listi posle sat i 58 minuta. U prvom setu Navone je bio ubedljiv i brejkovima u drugom i četvrtom gemu stigao do prednosti. Do desetog gema drugog seta nije bilo brejkova kada je Đere na servis Argentinca iskoristio prvu set loptu i izjednačio u setovima. U odlučujućem setu, Navone je do pobede stigao brejkovima u drugom i sedmom gemu. U drugom kolu, Navone će igrati protiv boljeg iz duela Nardi-Fučovič.