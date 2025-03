Veliko iznenađenje u “Areni”, Spartak pobedio Crvenu zvezdu

Košarkaši Crvene zvezde izgubili su od Spartaka rezultatom 78:77 (14:22, 20:19, 30:21, 14:15) u poslednjoj utakmici 25. kola ABA lige.

Duel u “Beogradskoj areni” odlučen je u uzbudljivom finišu, kada je nakon vođstva domaćih od 77:73, Spartak napravio seriju od 5-0, a odlučujuće poene postigao je Bolton tri sekunde pre kraja. Crveno-beli sada se nalaze na četvrtom mestu sa skorom od 19-6, jednim trijumfom manje od trećeplasiranog Dubaia, dok je ovim trijumfom Spartak stigao do sedme pozicije i bitno povećao šanse da se plasira u doigravanje. Rasir Bolton makes the CLUTCH lay-up to WIN the match