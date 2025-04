Herbert doveo pojačanje posle poraza u Beogradu: Australijanac uzeo titulu sa Jokićem, a sada je potpisao za Bajern

Košarkaši Bajerna su samo dan posle iznenađujućeg poraza od Makabija u Beogardu u Evroligi doveo novog igrača.

Australijski košarkaš Džek Vajt novi je igrač Bajerna. On je ove sezone nastupao u australijskoj ligi za Melburn, sa kojim je stigao do finala šampionata. Vajt je danas završio medicinske preglede u Minhenu i potpisao je ugovor sa timom Gordona Herberta do kraja sezone. Naravno neće imati pravo nastupa u Evroligi. Bayern Munich signed Jack White until the end of the season pic.twitter.com/XCOWYNx9cP — Luca D’Alessandro (@DAlessandro_LU) April 4, 2025 U prvenstvu