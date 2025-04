Ker: Džabar nije mogao šta i Jokić

„Igrao sam protiv Karima, ali Srbin je definitivno jedan od najpametnijih igrača u istoriji košarke”

Golden stejt je noćas pobedio Denver (118:104), trener Stiv Ker posle utakmice na sva zvona hvalio Nikolu Jokića kome je nedostajala asistencija za tripl-dabl učinak. - Nepravedno je porediti ere, ali on je najbolji centar kog sam ikada video. Igrao sam protiv Karima Abdul Džabara, toliko sam star. Karim nije mogao da radi sve te stvari. Igramo u modernoj eri i gledamo ga kako radi stvari koje niko pre nije. To su stvari koje su iznad same veštine. To je njegovo