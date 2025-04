Srbi sa Kosova i Metohije pešače ka Beogradu: Emotivan doček sinoć u Kraljevu, danas napreduju ka Preljini (foto,video)

Grupa od oko 200 Srba iz svih krajeva AP Kosova i Metohije koji su u nedelju pešice krenuli ka Beogradu kako bi 12. aprila stigli na veliki narodni skup koji se održava u srpskoj prestonici, ušli su u treći dan pešačenja. Sinoć su stigli u Kraljevo, danas napreduju ka Preljini.

Njih je sinoć u Kraljevu dočekalo više od 2.000 građana, među kojima i gradonačelnik Kraljeva Predrag Terzić. Srbima sa KiM je priređen doček, uz pesme sa AP KiM, pogaču i so. Gradonačelnik je rekao da put nije bio lak, ali da to nije smetalo "mladim ljudima punim rodoljublja" da pešače do Kraljeva i nastave put Beograda. Dodao je da su pešice krenuli Srbi iz raznih delova AP KiM, ističući da se oni ne dele. - Kao što se oni ne dele, ne treba ni mi da se delimo.