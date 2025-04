Luka Dončić isključen u ubedljivom porazu Lejkersa od Oklahome

Slovenački košarkaš Luka Dončić isključen je u ubedljivom porazu Los Anđeles Lejkersa od Oklahome rezultatom 136:120.

Oklahoma je 51. put u sezoni pobedila dvocifrenom razlikom i po tome je najbolja ekipa u istoriji NBA lige. Prevazišli su doskorašnje rekordere, Los Anđeles Lejkerse iz sezone 1971/72, a pobedom su stigli do učinka 64-18 i praktično obezbedili prednost domaćeg terena sve do kraja plej-ofa, ukoliko budu stigli do finala. Najzaslužniji za pobedu bio je Šej Gildžes-Aleksander koji je dao 42 poena, i imao po 6 skokova i asistencija. Džejlen Vilijams je dao 26, Lu Dort