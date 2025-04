Musa: Pratim sve mečeve Partizana, morali su bolje

Košarkaš Real Madrida Džanan Musa je rekao pred meč sa Partizanom da crno beli imaju mnogo veći kvalitet nego što to pokazuje tabela, ali da veruje da će Željko Obradović to "posložiti kako treba". „Finalna utakmica za nas, Partizan ne igra ni za šta ali to može da bude opasno jer nemaju šta da izgube.

Žele da se dokažu pred svojim navijačima i znamo da je opasna utakmica. Ulazimo u meč kao da je finale“, rekao je Džanan Musa pred srpskim novinarima na dan meča 34. kola Evrolige. Real je sada u daleko boljoj poziciji nego li u ranijem delu sezone. Madriđani su stalno bili van deset najboljih i konačno su od februara uspeli da se podignu. Sada imaju pet pobeda od poslednjih šest utakmica. „Seli smo u svlačionicu i pogledali jedan drugog u oči. Rekli smo jedan