Pavlović sjajno iskoristio ukazano poverenje: Srbin postigao novi gol za Milan! (video)

Sjajno! Na stadionu San Siro, u okviru 32. kola Serije A, odigrava se meč između Milana i Udinezea, a u centru pažnje našao se Strahinja Pavlović, koji je iskoristio svoju priliku i postigao gol! Prvo je Rafael Leao u 42. minutu doneo prednost Milanu rezultatom 1:0, a samo tri minuta kasnije usledila je prava poslastica za srpske navijače.

Nakon kornera koji je izveo Kristijan Pulišić, Pavlović se sjajno snašao u skoku i preciznim udarcem glavom savladao golmana Udinezea, povisivši na 2:0. Osim Pavlovića, priliku od prvog minuta dobio je i Luka Jović, ali se on za sada nije upisao u strelce. 🚨🇮🇹 GOAL | Udinese 0-2 AC Milan | Pavlovic PAVLOVIC DOUBLES THE LEAD FOR AC MILAN! pic.twitter.com/ViD4DQvgO8 — Tekkers Foot (@tekkersfoot) April 11, 2025