Blagojević: ''Žao nam je, pogotovo kad se poraz desi na ovaj način''

Bio je blizu Partizan da i danas ostane neporažen na ''Marakani'', kao i u prethodnom, nedavno odigranom derbiju, ali ovoga puta Zvezda je u finišu uspela da napravi preokret i trijumfuje sa 2:1. "Svima nam je žao, naravno, pogotovo kada se poraz desi na ovaj način.

Čestitam Crvenoj zvezdi na pobedi, došli su do izražaja njen kvalitet i intenzitet igre. Što se nas tiče, u prvom poluvremenu smo uspeli ono što smo želeli i planirali, da budemo drugačiji nego u prošlom derbiju. I jesmo bili dobri i hrabri, nismo se bojali da iznesemo loptu. Poveli so 1:0, imali i šansu Ugrešića... Kada je trebalo da se branimo to smo takođe dobro činili. U nastavku je Zvezda krenula ofanzivnije, dobila je na živosti ulaskom pojedinaca poput