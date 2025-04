Pljačka veka: Nikola Jokić ima istorijsku NBA sezonu, a Amerima ni to nije dovoljno

NIKOLA Jokić je bez sumnje najbolji košarkaš današnjice. On je u pobedi protiv Memfis Grizlisa uspeo nešto što je samo dvojici košarkaša pre njega pošlo za rukom, ali... Ni to nije bilo dovoljno da dobije MVP priznanje.

FOTO: Tanjug/AP Srbin je u pobedi protiv Memfis Grizlisa (117:109) osigurao tripl-dabl prosek. Trostruki MVP beleži u proseku 29,8 poena, 12,8 skokova i 10,3 asistencije u sezoni 2024/25. Pre njega, sezonski tripl-dabl prosek imala su još samo dvojica igrača – Rasel Vestbruk (2017, 2018, 2019. i 2021), te Oskar Robertson (1962). 🚨 NIKOLA JOKIĆ MAKES MORE HISTORY 🚨 Tonight, Joker secured another record, as he will AVERAGE a triple-double in the 2024-25 campaign 🤯 He