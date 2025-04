Razbija sef: Nikola Jokić dobija novi ugovor i postaje najplaćeniji košarkaš sveta

Denver Nagetsi su uspeli da se direktno plasiraju u plej-of NBA lige i to sa četvrte pozicije.

Nikola Jokić i saigrači igraće protiv LA Klipersa u prvoj rundi plej-ofa, a američki mediji se bave i temom produžetka ugovora jednog od najboljih košarkaša današnjice. Jokić bi prema navodima košarkaških insajdera Tima Mekmahona i Ramona Šelburna trebalo bi da dobije novi trogodišnji ugovor vredan 212 miliona dolara. Jokic expected to stay in Denver‼️👀 According to Tim MacMahon & Ramona Shelburne the “assumption” around the league is that the Joker will sign a