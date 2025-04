Jokić na Bogdanovića u plej-ofu! Kakav spektakl nas čeka: Srpski derbi u prvoj rundi

Košarkaši Denvera zauzeli su četvrto mesto na Zapadu posle ligaškog dela, pa će u prvom kolu igrati protiv Los Anđeles Klipersa.

Nagetsi su do četvrte pozicije stigli trijumfom u Hjustonu, što je bila njihova 50. pobeda ove sezone. To znači da će Denver imati prednost domaćeg terena u prvoj rundi plej-ofa. A rival će im biti Los Anđeles Klipersi Bogdana Bogdanovića. Klipersi su do pete pozicije stigli pboedom u gostima protiv Golden Stejta posle produžetka sa 124:119..