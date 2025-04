"Jokić ne zaslužuje MVP": Harden naljutio celu Srbiju pred duel Denvera i Los Anđelesa

DENVER Nagetsi igraće protiv Los Anđeles Klipersa u prvoj rundi plej-ofa NBA lige. Susret Nikole Jokića i Bogdana Bogdanovića pratiće cela Srbija, a Džejms Harden je imao šta da kaže pred meč.

FOTO: Tanjug/AP Džejms Harden je kratko i jasno ocrtao put njegovog tima do prolaza u drugu rundu plej-ofa. - Odbrana treba da bude na vrhuncu. Borimo se protiv Jokića koji je motor tog tima. Košarkaš Klipersa je bez oklevanja potvrdio da je centar Denvera najbolji na planeti, ali to ne znači da je on njegov odabir za igrača sezone. - Da, da. Očigledno je da je Jokić najbolji na svetu. Za Šeja svi mislimo da je zaslužio MVP nagradu zbog poenterskih sposobnosti i