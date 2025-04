Harden razočaran: "Nisu oni ništa uradili, sve smo mi. Sve...",

Znalo se da će plej-of serija prvog kola Zapadne konferencije NBA lige između Denvera i LA Klipersa doneti dramatične mečeve, a već prva u Koloradu je bila baš takva i to do krajnjih granica.

Nagetsi su pobedili sa 112:110 nakon produžetaka, a lider Klipersa Džejms Harden nije krio frustraciju zbog propuštene velike šanse da njegova ekipa već na startu napravi brejk. On je naglasio da je pobeda Denvera zasluga njegovog tima, jer su Klipersi utakmicu završili sa čak 20 izgubljenih lopti. "To su bile izgubljene lopte koje su bile neiznuđene. To vam je cela utakmica. Nisu oni ništa uradili, sve smo mi. Sve...", rekao je Harden. On je meč u Denveru završio